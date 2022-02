Ahmadiyya Muslim Jamaat : Anschlag auf Moschee in Husum: Politik und Kirche rufen zur Solidarität auf

Bürgermeister Uwe Schmitz und Pastor Friedemann Magaard verurteilen den zweiten Anschlag in kurzer Zeit auf die im Bau befindliche Moschee. Die Attacke dürfe die Toleranz und den Respekt in Husum nicht infrage stellen.

Husum | Nachdem Unbekannte auf die im Bau befindliche Moschee der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde in Husum einen Anschlag verübten – und das so kurz nach dem Anschlag Anfang Dezember – werden Aufrufe zur Solidarität laut. Lesen Sie dazu: Unbekannte demolieren Husumer Moschee: Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen So sagte der Pastor von St. Marien,...

