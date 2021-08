Schulen in Nordfriesland : Friesisch, Dänisch und Platt: So wird der Unterricht leicht gemacht

Damit Friesisch, Dänisch und Plattdeutsch lebendig bleiben, müssen Kinder die Sprachen lernen. Darum kümmern sich die Modellschulen, die jetzt neu entwickeltes Lernmaterial erhalten haben.

Bredstedt | Gut 3000 Schüler in Schleswig-Holstein erhalten mittlerweile Unterricht in Niederdeutsch, Dänisch und Friesisch. 63 Modellschulen (sieben Dänisch, zwölf Friesisch und 44 Niederdeutsch) sind inzwischen vom Land für ihren Unterricht in den besagten Minderheiten- und Regionalsprachen mit einem Modellschulschild ausgezeichnet worden. Jetzt hat das Inst...

