Tauschrausch NF in Langenhorn : Tauschen statt kaufen: Laden startet nach Corona mit hochwertiger Second-Hand-Mode durch

Seit 2019 gibt es in Langenhorn einen Second-Hand-Laden der besonderen Art: Gut erhaltende Kleidung kann hier abgegeben und gegen Neues eingetauscht werden. Ein Euro pro getauschtem Stück gehen an ein Hospiz in Niebüll.

Langenhorn | Tauschrausch – der Name ist Programm und er lässt schon erahnen, was dort abgeht. Warum alles neu kaufen, wenn es doch schon so viel gibt? Second Hand, oder auch Slowfashion bedeutet Abwechslung im Kleiderschrank und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und liegt voll im Trend. In der 3000-Seelen- Gemeinde Langenhorn im Norden Nordfri...

