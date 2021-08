Pellwormer Reederei NPDG : Mobilitätswende: Welche Vorteile Elektro-Busse der Insel bringen

Pellwormer Reederei NPDG läutet Mobilitätswende ein: Geschäftsführer Sven Frener sieht lauter Vorteile im neuen Elektro-Bus.

Pellworm | Seine genaue Bezeichnung: MAN Lion's City 12E. Seine Eigenschaften: schadstofffrei und leise. Die Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH (NPDG) nimmt Fahrt auf in Sachen Elektromobilität. Mit dem neuen Fahrzeug werden Teile des Busverkehrs auf der Insel klimaneutral versorgt. Auch in den kommenden Jahren will die NPDG weitere Schritte in Richtung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.