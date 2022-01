Corona im Klinikum Nordfriesland : Ergebnis der PCR-Reihentestungen: Patienten steckten sich vermutlich untereinander an

Unter der Mitarbeiterschaft des Klinikums Nordfriesland wurden weitere Positiv-Fälle ermittelt. Laut Klinik habe sich die Personalsituation dadurch aber nicht verschlechtert.

Nordfriesland | Im Klinikum Nordfriesland bleibt die Lage weiterhin angespannt. So wurden laut Angaben des Kliniksprechers seit Mittwoch drei weitere Mitarbeiter positiv getestet. „Einer von ihnen war bereits in der Freistellung, weil schon in den letzten Tagen grenzwertige Befunde vorlagen. Zwei weitere wurden in der PCR-Reihentestung ermittelt“, teilt Michael Mitte...

