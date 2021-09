Bundestagwahl 2021 : Kurios: Mit welchem Aufwand das Wahlgeheimnis auf Langeneß und Hooge gewahrt wird

Die Bundeswahlordnung wurde geändert. Um das Wahlgeheimnis auch in winzigen Gemeinden zu wahren, sind deshalb jetzt logistische Hürden zu überwinden.

Hooge/Langeness | Auf Hallig Langeneß kamen am Sonntag bei der Bundestagswahl nur 43 Stimmen zusammen – zu wenig, als dass diese alleine hätten ausgezählt werden durften. Denn eine Änderung der Bundeswahlordnung verbietet dies. Weiterlesen: Wahlleiter meldet hohe Wahlbeteiligung in Husum Eigentlich sieht die vor, dass die Bürger in Wahlbezirken mit weniger als 50...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.