Trotz Corona-Pandemie : Mit teilweise 2G: Husum eröffnet Weihnachtsmarkt 2021

In Husum eröffnete am Montagvormittag mit einem Gottesdienst der Weihnachtsmarkt. Im Anschluss sprach der stellvertretende Bürgermeister, Christian Czock, Worte, die so bisher noch nie zur Eröffnung gesprochen wurden.

Husum | In Husum hat der Weihnachtsmarkt am Montagvormittag eröffnet. Mit einem Gottesdienst startete die Stadt damit offiziell in die Adventszeit. Unterstützt wurde Pfarre Friedemann Magaard in seinem Programm von zwei Gruppen der Kita Sünnschien, die Lieder sangen. Etwa 20 Erwachsene saßen in der Kirche. Lesen Sie auch: Husum will Weihnachtsmarkt 2021 te...

