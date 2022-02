Immobilien in Nordfriesland : Mit einer Million Euro kommt man in St. Peter-Ording beim Hauskauf nicht sehr weit

Millionenschwere Immobilien gibt es nicht nur auf Sylt: Auch in St. Peter-Ording kommen Käufer nur zum Ziel, wenn sie bereit sind, siebenstellige Beträge hinzulegen. Im Umland sieht es zum Teil etwas besser aus.

Nordfriesland | Schon das erste Angebot auf Immowelt hat es in sich: Da wird eine „sensationelle Perle auf Eiderstedt“ für 4,86 Millionen Euro angeboten. Dabei liegt besagte Perle nicht einmal direkt am Meer, sondern knapp sechs Kilometer von St. Peter-Ording entfernt. Weiterlesen: Teuer wohnen in Husum – was es für eine halbe Million Euro und mehr zu kaufen gibt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.