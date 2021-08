Abschiedsfest in Hattstedt : Mit Korso und Fußballspiel wird Reinhard Wallmeier in den Ruhestand verabschiedet

42 Jahre hat Reinhard Wallmeier beim Auto-Vertrieb Kielsburg in Husum gearbeitet. Zum Abschied nach der langen Zeit gab es ein großes Fest im Hattstedter Sportpark.

Hattstedt | Sage und schreibe 42 Berufsjahre hat der Hattstedter Reinhard Wallmeier beim Auto-Vertrieb Kielsburg – bekannt als AVK – in Husum geleistet. Da musste an seinem letzten Arbeitstag schon etwas Besonderes her. Der frisch gebackene Ruheständler staunte nicht schlecht, als er in Begleitung aller 45 Arbeitskollegen inklusive des Senior-Chefs Uwe Schmidt un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.