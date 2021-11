In Gedenken an St. Martin : Mit Übersichtskarte: Wo finden in Husum und Umgebung Laternenumzüge statt?

In Gedenken an Sankt Martin werden in der Herbstzeit bundesweit Laternenumzüge veranstaltet – auch in Nordfriesland. In unserer Übersichtsgrafik sehen Sie, an welchen Orten das Laternenlaufen stattfindet.

Husum/St. Peter-Ording | „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne!" wird es in diesem Jahr wieder im Zuge der Laternenumzüge durch Nordfriesland hallen. Diese finden zum Gedenken an St. Martin rund um den Martinstag am 11. November statt (siehe Infokasten). In den kommenden Tagen und Wochen werden daher wieder tolle, selbstkreierte Motive auf den Laternen Husum und Umgebung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.