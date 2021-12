Weihnachten 2021 in SPO : Mit Bildergalerie: So zauberhaft zeigte sich St. Peter-Ording zu Weihnachten

Sonnenschein, klare Sicht und kaum Wind: Damit wurden Einheimische und Gäste in St. Peter-Ording zu Weihnachten belohnt. Da konnte man Corona, 2G-Regel, Omikron und so weiter mal für eine Weile vergessen.

St. Peter-Ording | Da hat das Wünschen dann doch geholfen: Am ersten und zweiten Feiertag war Weihnachtswunderwetter angesagt: sonnig, klar und kalt, dabei wenig Wind. Selten war die Sicht so klar wie an diesen beiden Tagen. Nur auf Schnee mussten Einheimische und Gäste verzichten. Auch interessant: Corona-Tests in Husum, SPO, Friedrichstadt und mehr: Diese Stationen...

