St. Peter-Ording : Ministerpräsident Daniel Günther läuft für den Westküstenpark

Ministerpräsident Daniel Günther macht beim Spendenlauf für den Westküstenpark in SPO mit. Der Tierpark hat Finanz-Sorgen.

St. Peter-Ording | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, Daniel Günther (CDU), nimmt am Spendenlauf für den Westküstenpark in St. Peter-Ording teil und unterstützt damit die Reparatur der Großvoliere. „Es ist mir eine Freude und Ehre, für diesen Zweck die Laufschuhe schnüren zu dürfen“, sagte der 47-Jährige. Mehr zum Thema: TSV hilft Westküstenpark in SPO mit Sponso...

