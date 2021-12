Tonalto in Friedrichstadt : Mindest-Ausbildungsvergütung: Sterben die Keramiker jetzt aus?

Seit 2020 gilt im Töpferhandwerk eine Mindest-Ausbildungsvergütung, die drei Mal so hoch ist wie das, was Keramiker-Azubis bisher erhalten haben. Maria Ziaja befürchtet, dass die Ausbildung für kleine Werkstätten wie die ihre in Friedrichstadt damit unbezahlbar wird.

Friedrichstadt | Maria Ziaja ist seit über 30 Jahren leidenschaftliche Keramikerin. Schon früh war sie von dem Wunsch beseelt, selbst Keramiker auszubilden und sie auf dem Weg in diesen wunderschönen, alten Beruf bestmöglich zu begleiten. Doch seit die Ausbildungsvergütung im vergangenen Jahr deutlich angehoben wurde, treibt sie die Sorge um, dass ihr Lieblingsberuf a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.