Schule und Sport : Mildstedt bekommt eine neue Grundschule - und eine weitere Turnhalle

Den Beschluss, eine neue Grundschule zu bauen, fällte die Politik einstimmig. Wo genau die große, neue Turnhalle stehen soll, steht noch nicht fest.

Mildstedt | Der Beschluss zum Bau einer neuen Grundschule in Mildstedt fiel in der Gemeinderatssitzung einstimmig. Zwölf Klassenräume soll die Einrichtung erhalten, also dreizügig werden. 200.000 Euro an Planungskosten sind im Haushalt vorgesehen. Weiterlesen: Großalarm an der Gemeinschaftsschule nach Reizgas-Unfall Im Februar hatten sich Vertreter der vier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.