Kriminalität in Nordfriesland : Mildstedt: Diebe stehlen 2200 Meter Aluminiumseil von Baustelle

Eine zweite sechs Tonnen schwere Trommel wird beschädigt. Gesamtschaden: 50.000 Euro.

Mildstedt | Dieser dreiste Diebstahl geschah bereits in der vergangenen Woche: Vermutlich in der Nacht von zu Mittwoch wurde von einer Baustelle am Mildstedter Melkweg eine Trommel mit 2200 Meter Aluminiumseil entwendet. Das Seil hat einen Wert von rund 25.000 Euro. Insgesamt 50.000 Euro Schaden Eine weitere Trommel, bzw. das Seil darauf, wurde von den Täte...

