Mildstedt : Demenz-Bibliothek vor dem Aus gerettet

Die Zahl der Menschen, die an Demenz erkranken nimmt zu. Deswegen braucht es Angebote wie die Demenz-Bibliothek in Mildstedt.

Mildstedt | Die Freude im Dörpshus in Mildstedt ist groß: die Demenz-Bibliothek, die vor dem Aus stand, ist gerettet. Bereits in der Sozialausschuss-Sitzung hatten die Mitglieder sich für das Einstellen von 4000 Euro in den laufenden Haushalt stark gemacht. Der Gemeinderat hatte dem zugestimmt.

