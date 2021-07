Er kam direkt aus der Haft : Mietnomade in Husum: Nerven der Vermieterin liegen blank

Er kam mit duftenden Rosen zur Unterschrift des Mietvertrages. Doch dann soll sich Anja Wucherers Mieter komplett gewandelt und „eingebunkert“ haben.

Husum | Anja Wucherer (40) ist ziemlich genervt. Sie ist sicher, einem Mietnomaden auf den Leim gegangen zu sein. Ihre Geschichte klingt in Teilen unglaublich, aber genau deswegen will sie die erzählen. Die Vermieterin möchte andere warnen, und die Momente schildern, in denen sie das Verhängnis noch hätte aufhalten können – auch weil der Mieter zuvor bereits ...

