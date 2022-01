Corona in Nordfriesland : Wie ein kompletter Lockdown: So geht es derzeit der Messe Husum und Congress

Die Messe Husum und Congress ist in Not: Für die Veranstalter sind Events unter den derzeitigen Corona-Regeln unwirtschaftlich. Ohne Einsparungen könne die Existenz nicht gesichert werden, so Messechef Klaus Liermann.

Husum | Die Messe Husum und Congress steckt in der Corona-Krise. Auf der Homepage ist über jede Veranstaltung der zweiten Januar-Hälfte ein roter Balken gelegt – „Verlegt auf 30.04.2022“ (Lalelu „unplugged“ am 20. Januar), „Verschoben auf 2023“ (Nord Gastro & Hotel ab 31. Januar) oder ganz „Abgesagt“ (Rhythm of the Dance am 22. Januar). Letzteres gilt auch fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.