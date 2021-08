Corona in Nordfriesland : Messe Husum Wind: Knallharte Hygieneregeln auch bei Inzidenz unter 35

Sollte während der Messe Husum Wind Mitte September die Inzidenz in Nordfriesland unter 35 fallen, halten die Veranstalter dennoch an ihrem knallharten Reglement fest, unter anderem an der Masken- und Testpflicht.

Husum | „Die Messe Husum Wind findet statt.“ Klaus Liermann, Geschäftsführer der Messegesellschaft, betont diesen Satz extra. So mancher habe irrtümlich geglaubt, dass sie wegen Corona ausfallen muss. Der Termin steht unverändert: Dienstag, 14. September, bis Freitag, 17. September in und um die Messehalle. Weiterlesen: Offshore-Windenergie und grüner Wass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.