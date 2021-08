Ideen der Zukunftswerkstatt : Mehr Abend-Angebote könnten Husum für Familie und Jugend attraktiver machen

Die Husumer Zukunftswerkstatt „Kinder, Jugend & Familie“ will den Kindern und Jugendlichen zuhören, um mit ihnen zusammen die Stadt attraktiver für Familien und junge Menschen zu machen.

Husum | Unter dem Titel Zukunftswerkstatt „Kinder, Jugend & Familie“ hat sich das Mehrgenerationenhaus Husum zusammen mit der Quartiersentwicklung und dem Familienzentrum das Ziel gesetzt, den Kindern und Jugendlichen in zuzuhören. Sie waren gefragt, selbst Ideen und Vorschläge zu formulieren, was Husum attraktiv macht und was die Attraktivität der Stadt stei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.