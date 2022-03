Husum hat eine neue Majestät : Tobias Müller ist Krokusblütenkönig 2022 – die Anzahl der Telefonstimmen gab den Ausschlag

Spannende Krokusmajestäten-Wahl: Maurer Tobias Müller konnte sich mit 100 Stimmen Vorsprung vor Feuerwehrfrau Katharina Kühl durchsetzen – da hatten wohl mehr Handwerker als Feuerwehrleute beim TED angerufen.

Husum | Beim Blick auf das Facebook-Voting der Husumer Nachrichten schien Feuerwehrfrau Katharina Kühl sichere Gewinnerin zu sein, aber am Ende werden alle Stimmen zusammengezählt – und da hatte sich für Maurer Tobias Müller wohl die gesamte Kreishandwerkerschaft in der Telefon-Abstimmung stark gemacht. Stolze 460 Mal wurde beim TED für ihn angerufen. „Mein C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.