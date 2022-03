Altstadt in Friedrichstadt : Urlauber-Hotspot Friedrichstadt: Straße am Markt wird während der Saison zur Fußgängerzone

Mit einer Fußgängerzone, Tempo-Limits und sechs neuen Einbahnstraßen will die Stadtvertretung von Friedrichstadt für eine Verkehrsberuhigung in der Altstadt sorgen.

Friedrichstadt | Es wird sich einiges gravierend verändern in Friedrichstadt: Am Marktplatz – dort wo jetzt noch Autos entlangfahren – wird eine Fußgängerzone entstehen. Dies betrifft den Bereich mit Eisdiele, Apotheke und Bäckerei. Diese neue Fußgängerzone wird in jedem Jahr vom 1. April bis zum 31. Oktober eingerichtet. Auch interessant: Kontroverse um neues Wohn...

