Gemeinderatssitzung Ahrenviöl : Wahl zur Bürgermeisterin: Marion Gebauer-Petersen folgt auf Heinz Günther Hansen

Wichtige Entscheidungen wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ahrenviöl gefällt. Am Ende stand die neue Bürgermeisterin fest, und über weitere Ämter wurde entschieden.

Ahrenviöl | Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Ahrenviöl stand an wichtigster Stelle die Wahl eines neuen Bürgermeisters beziehungsweise einer neuen Bürgermeisterin. Nachdem der bisherige Bürgermeister Heinz Günther Hansen im Oktober 2021 plötzlich verstorben war, hatte die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Gebauer-Petersen die Amtsgeschäfte üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.