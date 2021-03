Aktion „Die Stadt lebt“ : Marienkirche in Rot: Solidarität mit der Husumer Innenstadt

Mit der rot erleuchteten Marienkirche signalisiert die Kirchengemeinde Solidarität mit Handel, Gastronomie und Kultur.

Husum | Die bundesweite Aktion „Die Stadt lebt“ wird auch von der Kirchengemeinde Husum unterstützt. Am 1. und 2. März leuchtet die Marienkirche am Markt ebenso rot wie Schaufenster in der Innenstadt. Damit setzt die Kirchengemeinde ein Zeichen der Verbundenhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.