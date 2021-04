Viöl : Marianne und Herbert Hansen feiern Eiserne Hochzeit

Am 3. April 1956 gaben sich Marianne und Herbert Hansen das Jawort. Lange lebten sie in Arlewatt, jetzt sind sie in Viöl zuhause.

Viöl | Am Sonnabend, 3. April, feiern Marianne und Herbert Hansen aus Viöl das Fest der Eisernen Hochzeit. Marianne (88), gebürtig aus Norstedt, und Herbert (90) aus Arlewatt trafen sich 1948 beim Tanz in Bohmstedt das erste Mal. Auch wenn es noch etwas dauerte, wussten sie beim Frühlingsfest 1950, dass sie zusammengehören. Erst am 13. August 1954 fand di...

