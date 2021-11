Mann vor Ertrinken bewahrt : Ministerpräsident Daniel Günther ehrt die vier jungen Tönninger Lebensretter

Ohne die dramatische, nächtliche Rettungsaktion der vier Tönninger ETS-Schüler wäre ein 75-Jähriger im Hafen ertrunken – jetzt gab es dafür Dankesurkunden in Kiel.

Kiel / Tönning | Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat in Kiel die vier jungen Tönninger Lebensretter Marzena Rywacki (13), Aurelia Zander (14), Leon Pötschke (15) und Tom Schmidt (15) ausgezeichnet. Die vier Schüler der Eider-Treene-Schule hatten am 5. November gegen 23 Uhr in letzter Sekunde einen 75-jährigen Bootseigner vor dem Ertrinken im Tönninger Hafen ger...

