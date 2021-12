Trauer und Trost zu Weihnachten : Lücke am Heiligabend: Es tut weh, wenn Eltern erstmals beim Fest fehlen

Vater fehlt erstmals beim Festessen, beim Singen und der Bescherung. Wie nah Trauer und Trost beieinander liegen, davon erzählt diese Geschichte.

Nordfriesland | Am langen Tisch in unserem Esszimmer haben zehn Menschen Platz. Früher war es zu Weihnachten bei uns gerappelt voll. Aber dann wurden es immer weniger. In diesem Jahr fehlt wieder einer und kommt nicht zurück: Mein Vater ist im Sommer gestorben. Es ist unser erstes Weihnachten ohne ihn. Er war 87 Jahre alt, er mochte nicht mehr. Er hat den Tod erwarte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.