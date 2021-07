Lkw-Fahrer und Zeugen gesucht : Polizei bittet nach Unfall in Goldelund um Mithilfe: Ausweichmanöver endet mit Schaden

In einer Kurve sei einer Autofahrerin auf der K74 in Goldelund ein Lkw so entgegengekommen, dass sie ausweichen musste. Der Lkw-Fahrer und Augenzeugen werden nun von der Polizei gesucht.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

26. Juli 2021, 11:04 Uhr

Goldelund | Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag, 22. Juli, gegen 15.15 Uhr in der Riesbrieker Straße in Goldelund zu einem Verkehrsunfall.

Eine Autofahrerin sei auf der K74 gefahren, als ihr in einer Kurve ein Lkw entgegenkam. Die Frau habe auf der schmalen Straße nach rechts ausweichen müssen und sei mit dem Reifen auf die Bankette geraten. Dabei habe sie sich den Vorderreifen beschädigt.

Aus der Mitteilung geht weiter hervor, dass der Lkw-Fahrer weiter Richtung Riesbriek fuhr und den Unfall möglicherweise gar nicht mitbekommen hat.



Der Fahrer sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt unter Telefon: 04671/4044900 oder Mail bredstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.