Liebesdrama in Ostpreußen : Fritz Hermann Raabe – vom Husumer Bauunternehmer zum Romanschreiber

Ein Schlaganfall riss Fritz Hermann Raabe vor eineinhalb Jahrzehnten von den Beinen - und machte ihn zum Schriftsteller.

Husum | Fritz Hermann Raabe hört genau zu, wie die alte Dame in Husum ihm vom Leben auf ihrem Gutshof in Ostpreußen erzählt. Eine dieser Geschichten von Krieg und Vertreibung, die heute noch viele Enkel weiterreichen. Wie Russen anrücken und Fotos, Dokumente, Schmuck kurzerhand in einer Grube direkt unterm Schweinestall versteckt werden. Wie so viele, hoffte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.