Einsatz in St. Peter-Ording : Leitstelle meldet Gasaustritt: Nächtlicher Feueralarm im Beach Motel

Die Feuerwehr aus dem Nordseebad sowie die Feuerwehr aus Tönning eilten zum Hotel.

St. Peter-Ording | Der Einsatz kam am Sonntag zur besten Schlafenszeit: gegen 3.30 Uhr alarmierte die zentrale Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee die Einsatzkräfte im Nordseebad – gemeldet wurde Gasaustritt im Beach Motel. Unter Leitung von Rainer Ehlers eilten 27 Einsatzkräfte mit vier Einsatzfahrzeugen aus der Feuerwache im Heedweg in den St. Peterane...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.