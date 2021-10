Bahnhof Husum : Lebensgefährliche Abkürzung: Jugendlich tragen Fahrräder über Gleise

Die Polizei erwischte die Jugendlichen bei der gefährlichen Aktion und sprachen sie auf ihr Fehlverhalten an.

Husum | Mit dem Fahrrad übers Gleis: Eine gefährliche Aktion zweier Jugendlicher beobachtete die Bundespolizei am Freitagnachmittag am Husumer Bahnhof. So sollen die 12- und 14-Jährigen laut Angeben der Polizei direkt nach der Durchfahrt eines Zuges die Gleise mitsamt ihrer Fahrräder überquert haben, um zum anderen Bahnsteig zu gelangen. Auf ihre Fehlverhalte...

