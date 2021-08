Langenhorn : Ein Grundstück, drei Projekte: Das plant die Gemeinde an der B5 am Ortsrand

Standort für den Rettungsdienst, die Feuerwehr und Wasserstoff-Gewinnung soll künftig ein Grundstück am Ortsrand von Langenhorn sein. Wie weit der Sachstand ist, darüber informierten Planer jetzt Gemeinde und Bürger.

Langenhorn | Eine räumliche Verknüpfung vieler Interessen in einem Guss plant die Gemeinde Langenhorn. Direkt südlichen Ortsrand an der Grundstücksgrenze zum Autohaus Hunecke an der B5 möchte der Kreis Nordfriesland eine Rettungswache bauen, um die Zeiten für die Fahrten zu den Einsatzstellen im westlichen Teil der Region zu verkürzen. Insgesamt drei Projekte a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.