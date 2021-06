Olderup : Landwirt Timo Nöhren mit Preis für Tiergesundheit ausgezeichnet

In dem Familienbetrieb werden 150 Milchkühe mit hoher Milchleistung gehalten. Timo Nöhren legt großen Wert auf Sauberkeit, Hygiene und Tiergesundheit. Sein Ziel ist es, die Lakatation zu verlängern.

Olderup | Bereits zum zweiten Mal wurde vom Unternehmen MSD Tiergesundheit der Preis der Tiergesundheit verliehen. In insgesamt drei Kategorien können sich neun Gewinnerbetriebe über zweckgebundene Preisgelder in Summe von 90.000 Euro freuen. Der dritte Platz in der Kategorie „Eutergesundheit“ ging an den Landwirt Timo Nöhren aus Olderup in Schleswig-Holstein. ...

