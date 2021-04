Rantrum : Landjugendheim: Umbau zum Bürgerzentrum ist beschlossene Sache

143.000 Euro soll der Umbau des Landjugendheims betragen. Die Gemeindevertretung spricht sich dafür aus.

Rantrum | Bereits gefällte Bäume im Bereich vom Rantrumer Landjugendheim zeugen davon, dass hier sich in der nächsten Zeit einiges ändern soll. Das war auch Thema in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung, an der zahlreiche Einwohner, Planer Sven Methner und zwölf der 14 Kommunalpolitiker teilnehmen. Formal ging es um die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.