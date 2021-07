Klinikum Nordfriesland : 3,2 Millionen: Land finanziert neuen Hubschrauberlandeplatz auf Klinik-Anbau in Husum

Kürzere Wege für Patienten: Wie der Kreis Nordfriesland am Montag mitteilt, soll eine Landeplattform auf dem geplanten neuen „Zukunftsflügel“ der Husumer Klinik entstehen.

Husum | Nachdem bereits drei Großprojekte des Klinikums Nordfriesland in den letzten Monaten in den Finanzplan des Landes Schleswig-Holstein Eingang gefunden haben, hat der gemeinsame Landeskrankenhausausschuss auf seiner letzten Sitzung im Juni beschlossen, 3,2 Millionen Euro für ein viertes Projekt in den Plan aufzunehmen. Weiterlesen: Lockerungen im Kli...

