Corona in Nordfriesland : Lage in den Praxen: Wie die Hausärzte mit der Omikron-Welle umgehen

Die Corona-Zahlen steigen und steigen, dafür sorgt die hochansteckende Omikron-Variante. An vorderster Front kämpfen auch die Hausärzte in der Pandemie. Drei Mediziner aus Nordfriesland berichten, wie sie die Lage sehen.

Friedrichstadt/Tönning | Seit Ende Dezember steigt die Zahl der Corona-Infizierten in Nordfriesland stark an. Waren am 22. Dezember 341 Nordfriesen mit Covid-19 infiziert, so meldete das Kreisgesundheitsamt am 5. Januar schon 1109 Erkrankte. Stetig befeuert wird die dramatische Entwicklung durch die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante, die deutlich ansteckender ist als d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.