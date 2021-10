Nordfriesland/Dithmarschen : Lage nach Unfall am Eidersperrwerk: Opfern geht es besser – Am Bauwerk drohten Gefahren

Zwei der vier Unfallopfer konnten bereits am Donnerstagabend aus der Klinik entlassen werden, die zwei anderen sind außer Lebensgefahr. Doch um ein Haar wäre der Betrieb des Sperrwerks gefährdet gewesen.

Tönning/Wesselburenerkoog | Olaf Petersen zieht Bilanz am Tag nach dem schweren Verkehrsunfall an der Süd-Einfahrt in den Straßentunnel am Eidersperrwerk. Der Technische Leiter des Bauwerks muss zusehen, dass Autos ungehindert rollen, Schiffe ein- und ausfahren können und vor allem, dass das Bollwerk verlässlich vor Sturmfluten schützen kann. Donnerstagnachmittag war dort ein sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.