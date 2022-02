Orkantief „Zeynep“ : Landesbetrieb für Küstenschutz sieht Nordfrieslands Deiche nach dem Sturm in wehrhaftem Zustand

Sturmtief „Zeynep“ ist durchgezogen – und der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) zieht Bilanz: Es gibt zahlreiche Schäden, aber die Deichsicherheit war nie in Gefahr.

Nordfriesland | Sturmtief „Zeynep“ hat an der Westküste in der Nacht zum 19. Februar die schwerste Sturmflut seit knapp zehn Jahren ausgelöst. „Aber die Deiche haben gehalten und sind weiterhin in wehrhaftem Zustand“, zog Birgit Matelski, Direktorin des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH), Bilanz, als ihr die Sch...

