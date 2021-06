Drive-In-Teststation : Kurz vor Feierabend noch zum Corona-Test auf dem „Dornebüller Hof“

Die Hofbesitzerin Andrea Timm-Meves will anpacken und was für die Gemeinschaft tun. Deswegen richtete sie quasi in ihrem „Wohnzimmer“ eine Drive-In Corona-Teststation ein.

Seeth-Dornebüll | Auf dem idyllisch gelegenen „Dornebüller Hof“ in Seeth-Dornebüll hat Andrea Timm-Meves eine „Drive-In-Teststation“ eingerichtet und will damit vor allem am späten Nachmittag eine Möglichkeit zum Testen anbieten. Auch interessant: Astrazeneca im Impfzentrum Husum: Ohne Anmeldung zum begehrten Piks Und das Angebot kommt an. Gerade kommen Torge und...

