Statt Hafentagen : Kunsthandwerkermarkt „Husumer Hafenliebe“ erweist sich als Besucher-Magnet

Notnagel? Von wegen: Die Aktion „Husumer Hafenliebe“ lockte Menschen von nah und fern in Nordfrieslands Kreisstadt.

Husum | Eigentlich hätten vom 4. bis 8. August traditionell die Husumer Hafentage unter dem Motto „Mok fast in Husum“ bereits zum 39. Mal statt gefunden. Weiterlesen: Husumer Hafentage fallen aus: Durchstarten für die 40-Jahr-Feier im Jahr 2022 Das Hafenfest wurde bekanntlich corona-bedingt bereits das zweite Jahr in Folge abgesagt – und trotzdem war an...

