Rocklegende in Nordfriesland : Kuhfladen statt Kommunismus: Zum 25. Todestag von Rio Reiser

1975 zog Rio Reiser mit seiner legendären Rockband „Ton Steine Scherben“ von Berlin nach Fresenhagen bei Stadum. Dort gründeten sie eine Landkommune. Und dort starb der Rockmusiker am 20. August 1996. Eine Erinnerung.

Fresenhagen | Ein Bauernhof in Nordfriesland wurde 1975 eine „Freie Republik“ und zu einer Kultstätte der Rockmusik. Die Band „Ton Steine Scherben“ zog damals von Berlin-Kreuzberg in den eher unscheinbaren Ort Fresenhagen, gelegen in der Gemeinde Stadum bei Leck. Dort starb ihr Frontmann Rio Reiser, nur 46 Jahre alt, am 20. August 1996, vor 25 Jahren. Weiterlese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.