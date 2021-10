Restaurant in Husum : Nach 40 Jahren im Osterkrug: Küchenchef Jens Graba geht in den Ruhestand

Gestern Kochtopf, morgen Elchjagd: Jens Graba hat etwas geschafft, was in der heute so schnelllebigen Arbeitswelt etwas Besonderes geworden ist: Er war 40 Jahre lang dem gleichen Arbeitgeber treu.

Husum | Nachdem Jens Graba die Altersgrenze erreicht hat, nimmt der Küchenchef, der für viele Gäste zum Inventar im „Osterkrug“ zählte, Abschied von einem Ort, der über vier Jahrzehnte so etwas wie sein zweites Zuhause war. „Denn diese Arbeit kann man nur machen, wenn man mit ganzem Herzen dabei ist“, sagt der gebürtige Dithmarscher, der seine Ausbildung eins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.