Krokusblüte in Husum : Der lilafarbene Teppich ist da – hält er durch bis zum Krokusblütenfest in zwei Wochen?

Immer weitere Bereiche des Schlossparks stehen schon in voller Blütenpracht. Wird davon zum Fest überhaupt noch etwas übrig sein? Wir haben bei KSH-Teamleiter Martin Boecker nachgefragt.

Husum | Die Sonne scheint, zumindest immer mal wieder, und die Krokusse strecken ihre Köpfe aus dem Rasen des Schlossparks – einige Flächen sind schon mit einem dichten, lilafarbenen Teppich zugedeckt. Doch das Krokusblütenfest ist noch in einiger Entfernung: Erst in zwei Wochen, am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. März, steht Husum für Gäste und Einheimisc...

