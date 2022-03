Politik im Kreis Nordfriesland : Zahl der Geflüchteten, Solidarität, Unterstützung: Kreistag im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Mit Ausnahme einer Person waren sich die Kreispolitik einig: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Demokratie“. Was auf Kreisebene jetzt getan wird, lesen Sie hier.

Nordfriesland | Bevor der Kreistag an diesem Freitag in seine Beratungen einstieg, richtete sich Kreistagspräsident Manfred Uekermann mit einer emotionalen Ansprache an die Fraktionen und an die Öffentlichkeit. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hätten sich die Menschen weltweit eine Pause verdient, so Uekermann. „Statt einem unbeschwerten Sommer entgegen zu sehen, ...

