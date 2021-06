Corona in Nordfriesland : Zweitwohnungsbesitzer betroffen: Kreis meldet ersten Fall der indischen Virus-Mutation

Bereits am 31. Mai soll der Laborbefund beim Gesundheitsamt eingegangen sein.

Nordfriesland | Während der Kreis Nordfriesland am 26. Mai auf Nachfrage noch bestätigte, dass die indischen Corona-Mutation bisher nicht im Kreisgebeit aufgetreten ist, erreichte das Kreisgesundheitsamt am 31. Mai dann ein Laborbefund, der erstmalig das Vorkommen der indischen Mutante in Nordfriesland bestätigt hat.Die indische Variante wird seit Kurzem von der Welt...

