Warntag 2021 in Nordfriesland : Kreis prescht vor: Stresstest für Sirenen und Warn-App Nina am 9. September

Bundesweit fällt der Warntag dieses Jahr aus. Zu groß waren die Probleme, die sich im Vorjahr auftaten. Doch der Kreis Nordfriesland testet für sich.

Nordfriesland | Am Donnerstag, 9. September, ab 10 Uhr heulen in Nordfriesland die Sirenen. „Es handelt sich allerdings nur um einen Test, um festzustellen, ob sie funktionieren. Der nächste bundesweite Warntag findet erst 2022 statt. So lange wollen wir nicht warten“, erläutert Landrat Florian Lorenzen. Während das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophe...

