Rettungsdienst in Nordfriesland : Erleichterung in St. Peter-Ording: Endlich fester Standort für neue Rettungswache

Notfälle sind in St. Peter-Ording in Ferienzeiten an der Tagesordnung, zumal die Zahl der Gäste stetig steigt. Um die Hilfsfristen einzuhalten, wird der zuständige Kreis Nordfriesland dort eine feste Rettungswache einrichten.

St. Peter-Ording | Dass St. Peter-Ording neben Cuxhaven der größte Tourismus-Ort an der deutschen Nordsee-Festlandsküste ist, beweisen die Übernachtungszahlen. 2019 wurden 2,6 Millionen gezählt, ein neuer Spitzenwert. Gut 950.000 Urlauber und Tagesgäste kommen mittlerweile jedes Jahr, 2016 waren es noch rund 900.000. In der Hauptferienzeit im Sommer wird aus dem kleinen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.