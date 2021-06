Corona in Nordfriesland : Kreis hebt ab Freitag die Maskenpflicht unter anderem in Innenstädten und Bahnhöfen auf

Bei einer Inzidenz von 0 müsse man nicht noch warten, bis das Land die Maskenpflicht draußen abschafft, heißt es in der Begründung des Kreises Nordfriesland.

Husum | Ab Freitag, 25. Juni, entfällt im gesamten Kreis Nordfriesland die Pflicht, in bestimmten innerstädtischen oder verkehrsinfrastrukturellen Bereichen wie beispielsweise Bahnhöfen Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen, teilt der Kreis Nordfriesland in einer Mitteilung mit. Weiterlesen: Derzeit einziger Kreis in SH: Nordfrieslands Inzidenz sinkt auf 0 D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.