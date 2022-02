Wer kriegt Hans-Momsen-Preis? : Kreis Nordfriesland bittet um Nominierungen auch für Margarete-Böhme-Preis

Der Kreis Nordfriesland verleiht in diesem Jahr zum 31. Mal den Hans-Momsen-Preis. Der Preis besteht unter anderem aus einem wertvollen Ehrenring. Der Margarete-Böhme-Jugendkulturpreis wird zum zweiten Mal verliehen.

Nordfriesland | „Mit dieser Auszeichnung will der Kreis Nordfriesland Persönlichkeiten ehren, die sich besondere Verdienste um das kulturelle Leben in Nordfriesland erworben haben. Es können Verdienste im Bereich der Wissenschaft, der Heimatpflege, der Volkskunde, der Literatur, der Musik oder der bildenden Kunst sein“, heißt es in der Stiftungsurkunde des Hans-Momse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.