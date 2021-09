Schweinepest in Nordfriesland : Übung zeigt: So aufwendig ist die Bergung infizierter Tiere

Schweinepest erfordert extreme Vorsichtsmaßnahmen bei der Bergung von Tieren: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Bergung einzuhalten? Mit diesen Fragen befasste sich ein Workshop des Kreises Nordfriesland.

Nordfriesland | Wenn die Afrikanische Schweinepest (ASP) nach Nordfriesland kommt, werden Wildschweine in der freien Natur an der Krankheit sterben. An den Kadavern können sich weitere Schweine infizieren. Wie lässt sich totes Schwarzwild finden? Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Bergung einzuhalten? Mit diesen Fragen befasste sich ein Workshop des Kreises Nordf...

